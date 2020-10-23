Украина заявила о разработке собственной вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке в стране собственной вакцины от коронавируса. Его слова передает «Интерфакс».

Зеленский назвал украинскую вакцину уникальной, но при этом конкретных сроков ее появления не назвал. По его словам, препарат должен пройти клинические испытания.

Он отметил, что поинтересовался у разработчиков вакцины, можно ли ускорить ее получение. «Если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема», — пояснил президент.

Ранее академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко заявил, что украинские ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной инфекции, однако возможности выпустить ее в производство нет.