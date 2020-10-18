Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину

Украина отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19, заявило посольство США в Киеве на своей странице в Facebook.

Как сообщили в дипмиссии, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела ужин с министром здравоохранения страны Максимом Степановым, в ходе которого обсуждались борьба с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения.

«Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность», — говорится в сообщении американского посольства.

14 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев готов приобрести вакцину из любой страны-производителя, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердит ее эффективность и безопасность.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев решил отказаться от разработанной в России вакцины от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко раскритиковал российский препарат. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что отказ от российской вакцины означает смертный приговор огромному числу украинцев.