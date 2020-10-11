Украинские политики захотели неофициально купить российскую вакцину от коронавируса из-за тяжелой ситуации с распространением вируса в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в партии «Слуга народа».

Собеседник RT рассказал, что число заразившихся растет с каждым днем, коек в государственных больницах на всех не хватает и кислород становится дефицитом. Он также отметил, что это еще даже не пик эпидемии, поэтому единственная возможность как-то улучшить ситуацию — получить доступ к российской вакцине.

Отмечается, что в частные больницы на Украине сейчас также не попасть, что еще больше усложняет ситуацию.

1 октября глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил начать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса. По его мнению, власть должна предпринять реальные меры по недопущению распространения коронавируса, а не «строить воздушные замки».

Позднее, 6 октября, Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что он вместе со своей семьей привился российской вакциной. Прививку он сделал в Крыму в августе. Украинский лидер, комментируя его слова, призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые «вакцинируются непроверенными средствами». По словам Зеленского, «настоящая вакцина» будет получена Украиной от Евросоюза.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» Путин объявил 11 августа. В середине сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд сотрудничает по вопросам поставки вакцины с 50 странами. Объемы производства пока ограничены, поэтому в приоритетном порядке рассматриваются 20 государств.