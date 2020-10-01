Украине предложили закупить вакцину от коронавируса у России

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил начать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

«Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 миллиарда доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства», — считает Медведчук.

По его мнению, власть должна предпринять реальные меры по недопущению распространения коронавируса, а не «строить воздушные замки» — проводить переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратить деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог.

1 октября на Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки. Общее число зараженных в стране составило 213 028 человек, из них 94 443 — выздоровели, 4193 — скончались.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Правительство запретило въезд в страну всем иностранным гражданам с 28 августа.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. В середине сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд сотрудничает по вопросам поставки вакцины с 50 странами. Объемы производства пока ограничены, поэтому в приоритетном порядке рассматриваются 20 государств.