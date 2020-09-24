Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер считает, что это общемировой тренд. Он уверен, что решение закрыть границы было правильным, так как именно оно позволило остановить первую волну.

«Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают на Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно», — сказал Зеленский.

21 сентября Украина вышла на второе место среди европейских стран по суточному приросту жертв коронавируса.

Ранее правительство приняло решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам, начиная с 28 августа. Запрет продлится до 28 сентября. Право въехать на территорию Украины в период действия ограничений имеют отдельные категории лиц.

Общее число заразившихся на Украине составило 181 237 человек, из них 79 901 — выздоровели. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заболевания COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.