Украина вновь побила рекорд по заражениям коронавирусом

На Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Лабораторно подтверждено 4069 новых случаев заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено 30 сентября, тогда выявили 4027 инфицированных жителей.

За сутки в стране вновь умерли 64 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 4193.

Также сообщается, что за прошедшие сутки выздоровели 2083 пациентов.

Общее число заразившихся на Украине составило 213 028 человек, из них 94 443 — выздоровели. Сейчас в стране COVID-19 переносит 114 392 человек, что на 1922 больше, чем днем ранее.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Правительство запретило въезд в страну всем иностранным гражданам с 28 августа.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что если они не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заболевания COVID-19 в стране достигнет 360 тысяч.