Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусом. Об этом он 29 сентября написал на своей странице в Twitter.

«Получил положительный тест на COVID», — сообщил Порошенко.

Он отметил, что за последние шесть лет привык переносить болезни на ногах. «Но эта коварнее. Значительно коварнее. Сегодня лечусь дома», — написал экс-президент и призвал украинцев беречься.

По последним данным, с начала пандемии на Украине были выявлены почти 205 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч инфицированных выздоровели, 4065 скончались.

Коронавирус перенесли бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, жена и семилетний сын действующего президента Владимира Зеленского, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак.