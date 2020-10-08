Зеленский отреагировал на сделанную Медведчуком прививку российской вакциной

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который заявил, что вместе со своей семьей привился российской вакциной от коронавируса. Мнением украинский лидер поделился в Facebook по итогам саммита с ЕС.

Глава государства призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые «вакцинируются непроверенными средствами». По его словам, «настоящая вакцина» будет получена Украиной от Евросоюза.

Медведчук рассказал о том, что привился российской вакциной от коронавируса, на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 октября. Прививку он вместе со своей семьей сделал в Крыму в августе.

За несколько дней до встречи с российским лидером Медведчук призвал Украину начать диалог с Москвой о закупке вакцины от коронавируса.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» Путин объявил 11 августа. В середине сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд сотрудничает по вопросам поставки вакцины с 50 странами. Объемы производства пока ограничены, поэтому в приоритетном порядке рассматриваются 20 государств.