Кум Путина попросил Россию снять санкции с украинских компаний

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, обратился к российским властям с просьбой о частичном снятии санкций с украинских предприятий. Об этом пишет ТАСС.

Просьбу Медведчук озвучил в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам главы правительства, Москва изучит предложение и попробует найти соответствующие решения. В то же время он напомнил, что не Россия, а Украина первой начала вводить санкции.

Медведчук 6 октября также встретился с Путиным. По словам президента России, в Москве рады, что на Украине есть политические силы, открыто и честно высказывающие позицию за восстановление отношений двух стран. Он пообещал поговорить с Мишустиным о возможности отмены санкций против ряда украинских компаний, сообщила пресс-служба Кремля.