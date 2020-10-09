В Киеве отказ Зеленского от российской вакцины приравняли к смертному приговору

Президент Украины Владимир Зеленский фактически подписывает смертный приговор огромному числу украинцев и обрекает страну на тяжелейшие испытания, заявляя об отказе от российской вакцины от коронавируса. Такое сравнение привели в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», представитель которой Виктор Медведчук испытал на себе препарат из России.

«Заявление президента Зеленского является крайне непрофессиональным и недальновидным, поскольку исследования любого препарата продолжаются порой даже спустя десятилетия после начала его применения», — говорится в публикации. Представители партии отметили, что вакцина «Спутник V» получила множество положительных отзывов ученых из различных государств, которые также оформили заявки на поставки препарата.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» также напомнили, что Зеленскому уже пришлось выслушать, что Евросоюз — это не банкомат. «Вероятно, следующее открытие, которое ждет его и украинский народ, будет заключаться в том, что Евросоюз — еще и не аптека», — отметили в партии.

1 октября глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил начать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса. По его мнению, власть должна предпринять реальные меры по недопущению распространения коронавируса, а не «строить воздушные замки».

Позднее, 6 октября, Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что он вместе со своей семьей привился российской вакциной. Прививку он сделал в Крыму в августе. Украинский лидер, комментируя его слова, призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые «вакцинируются непроверенными средствами». По словам Зеленского, «настоящая вакцина» будет получена Украиной от Евросоюза.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V» Путин объявил 11 августа. В середине сентября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд сотрудничает по вопросам поставки вакцины с 50 странами. Объемы производства пока ограничены, поэтому в приоритетном порядке рассматриваются 20 государств.