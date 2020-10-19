Хакеры попытались украсть японские разработки вакцины от коронавируса

Неизвестные хакеры атаковали японские компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса. Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на экспертов по кибербезопасности из американской компании CrowdStrike.

Утверждается, что преступники пытались украсть конфиденциальную информацию о разработках лекарства. Они совершали многочисленные кибернетические атаки с апреля 2020-го.

По данным CrowdStrike, неизвестные пытались получить доступ к файлам с помощью вирусов, пересылаемых по электронной почте. Эксперты полагают, что за атаками могут стоять хакеры из Китая.

В конце июля представители Госдепартамента США утверждали, что Китай спонсирует хакеров, которые пытались получить данные о вакцине против COVID-19, разработанной, в частности, компанией Moderna. Из-за этого 22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. В качестве ответа Китай потребовал закрыть консульство США в Чэнду.