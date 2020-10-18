Китай предупредил США об ответных мерах за преследование ученых

Китай предупредил США о мерах, которые может предпринять в ответ на судебное преследование китайских ученых в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Чиновники КНР предупредили американских коллег, что могут задержать граждан Соединенных Штатов в Китае. Так Пекин планирует ответить на судебное преследование со стороны Минюста США в отношении китайских «исследователей, связанных с военными».

Ранее власти США предъявили работающим в Соединенных Штатах китайским ученым сокрытие связей с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). После этого Вашингтон аннулировал визы многих граждан КНР.

В конце июля представители Госдепартамента США утверждали, что Китай спонсирует хакеров, которые пытались получить данные о вакцине против COVID-19, разработанной, в частности, компанией Moderna. Из-за этого 22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. В качестве ответа Китай потребовал закрыть консульство США в Чэнду.