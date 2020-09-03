Китай ответил США на ужесточение правил против дипломатов

Ограничения, введенные против китайских дипломатов в США, — неоправданный и несправедливый шаг. Так власти Китая ответили американской стороне на введенные меры, говорится на сайте посольства КНР в США.

«США установили очередной несправедливый запрет и препятствие для китайского дипломатического и консульского персонала. (...) Китай выступает резко против этого. Это также противоречит объявленным США ценностям открытости и свободы», — сказано в заявлении дипломатического представительства.

Представители Китая подчеркивают, что американская сторона нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и Венскую конвенцию о консульских сношениях, и требуют США «исправить эту ошибку и отозвать решение».

В заявлении отмечается, что КНР всегда поддерживает иностранных дипломатов на своей территории в их стремлении выполнять свои рабочие задачи. Однако ограничительные меры, о которых идет речь, американская сторона вводит в качестве симметричного ответа: как рассказал ранее госсекретарь США Майк Помпео, китайские власти препятствовали визитам дипломатов США в студенческие городки.

В последнее время отношения между Китаем и США напряжены — страны ведут торговую войну. Помимо этого, 22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность. В ответ Китай потребовал закрыть консульство США в Чэнду.