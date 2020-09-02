США рассказали о попытках Китая помешать американским дипломатам

США собираются ввести ограничения на работу китайских дипломатов на своей территории. Об этом рассказал американский госсекретарь Майк Помпео, его цитирует Reuters.

Теперь им надо будет получать разрешение на посещение университетских кампусов и на проведение культурных мероприятий, рассчитанных более чем на 50 человек. Такие документы потребуют тщательной проверки, подчеркнул Помпео.

Он указал на попытки Пекина помешать американским дипломатам работать в Китае. В частности, речь идет об ограничениях на проведение встреч в студенческих городках.

В последнее время отношения между Китаем и США напряжены — страны ведут торговую войну. Помимо этого, 22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность. В ответ Китай потребовал закрыть консульство США в Чэнду.

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