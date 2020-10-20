Трамп назвал главного инфекциониста США идиотом

Президент США Дональд Трамп упомянул главного инфекциониста США в числе «идиотов», дезинформирующих население по поводу пандемии коронавируса. По словам президента, американцы утомлены новостями об эпидемии, передает Chicago Tribune.

«Люди устали от COVID. Я собираю огромные встречи со сторонниками. Людям уже все равно, они говорят "просто отстаньте от нас". Они устали от этого, устали слушать Фаучи и этих идиотов, всех этих идиотов, которые неправильно понимают все это», — приводит издание его слова.

Ранее 19 октября сообщалось, что Фаучи рассказал о своей реакции на заражение президента Дональда Трампа коронавирусом. Он заявил, что совершенно не удивился новостям о болезни американского лидера. Врач объяснил это тем, что наблюдал Трампа в местах столпотворений людей без маски: риск заражения в таком случае высок.

Действующий глава государства и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом 2 октября. Американского лидера лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида. Спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы. Позже Трамп заявил, что ему не ставили диагноз пневмония во время госпитализации из-за инфицирования коронавирусом. В то же время глава государства отметил, что чувствовал себя плохо, и у него поднялась температура, а врачи предупреждали его о «слегка зараженных легких».

По данным проекта института Джонса Хопкинса, в США выявлено более 8,2 миллиона заражений коронавирусом нового типа. Более 220 тысяч американских пациентов скончались из-за связанных с ним причин. По этим показателям США занимают первое место в мире.

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