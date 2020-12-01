Мир
 
Последние новости
ОБСЕ прокомментировала слова Санду о российских миротворцах
Известный футболист отремонтирует дом из-за высокого роста
Пассажирское сообщение с островом Русский наладят с помощью военных кораблей
Минобороны раскрыло мощность строящегося в Крыму водопровода
Восьмилетняя российская девочка проигнорировала укус собаки и умерла
Экономика Турции пришла в себя
Девушка узнала скрываемую родителями тайну и отказалась их прощать
Знаменитости придумали способ делать «живые» кадры в бикини и запустили тренд
Стали известны доработанные правила проведения нового экзамена на права
Новости партнеров
Прослушать новость

Иммунолог предупредил о главном запрете после вакцинации от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: LEE SMITH / Reuters

Иммунолог Яков Беркун предупредил о главном запрете после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим заявил, что участникам испытаний вакцины не стоит самостоятельно сдавать анализы на антитела, чтобы узнать о том, получили ли они препарат или плацебо. Профессор отметил, что, тем более, не стоит сообщать результаты тестов лечащему врачу, так как это может повлиять на исход исследования.

При этом он подчеркнул, что имеющие место единичные случаи подобного поведения вряд ли скажутся на репутации производящихся в мире вакцин.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что главный недостаток вакцин от коронавируса, которые в настоящее время находятся на стадии клинических испытаний в разных странах мира, заключается в необходимости делать инъекцию два раза. По ее словам, если люди сделают себе только первую прививку, а вторую нет, результативность кампаний по массовой вакцинации сведется на нет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России перечислили ограничения вакцины от коронавируса
ВОЗ запросила полные данные об испытаниях оксфордской вакцины от коронавируса
Биолог выделила главный недостаток вакцин от коронавируса