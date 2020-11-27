Биолог выделила главный недостаток вакцин от коронавируса

Главный недостаток вакцин от коронавируса, которые в настоящее время находятся на стадии клинических испытаний в разных странах мира, заключается в необходимости делать инъекцию два раза. Такой минус обозначила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

«Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — пояснила биолог. По ее словам, если люди сделают себе только первую прививку, а вторую нет, результативность кампаний по массовой вакцинации сведется на нет.

При этом, как добавила Баранова, китайские ученые создали вакцину с одной стадией, однако ее эффективность пока не установлена.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал начало массой вакцинации в России. По его словам, вакцинация начнется до Нового года и будет проходить поэтапно, с учетом географических особенностей страны.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.