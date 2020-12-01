Мир
 
Последние новости
Врач описал поражения центральной нервной системы при коронавирусе
Операцию по извлечению погибшего в Чечне фотографа показали на видео
В Госдуме возмутились отказом Молдавии возвращать долг за российский газ
В Минздраве уточнили признаки угрожающих психическому здоровью детей игрушек
Украина получит доступ к материалам дела MH17
49-летняя телеведущая опубликовала фото из джакузи и восхитила поклонников
Авиакомпания Кипра прекратила продажу билетов в Москву из-за «дискриминации»
Бывший футболист «Ростова» забил первый мяч в чемпионате Италии
Армия Азербайджана вошла в последний оставленный район в Карабахе
Новости партнеров
Прослушать новость

Moderna запросила разрешение на экстренное использование вакцины в США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: David Himbert / Reuters

Компания-производитель вакцины от коронавируса Moderna подала властям США запрос на экстренное использование препарата mRNA-1273 на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассмотрит заявку в течение нескольких недель.

Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что первые две вакцины от коронавируса SARS-СoV-2 будут доступны американцам в ближайшие недели. Он отметил, что вакцинация может начаться до Рождества.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 13,5 миллиона инфицированных, 267 тысяч пациентов скончались. Всего в мире зафиксировано более 63 миллионов случаев заболевания, умерли 1,4 миллиона человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США назвали срок начала вакцинации от коронавируса
Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность
Трамп назвал срок появления американской вакцины от COVID-19 в широком доступе