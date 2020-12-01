Moderna запросила разрешение на экстренное использование вакцины в США

Компания-производитель вакцины от коронавируса Moderna подала властям США запрос на экстренное использование препарата mRNA-1273 на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассмотрит заявку в течение нескольких недель.

Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что первые две вакцины от коронавируса SARS-СoV-2 будут доступны американцам в ближайшие недели. Он отметил, что вакцинация может начаться до Рождества.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом. В стране с начала пандемии выявили 13,5 миллиона инфицированных, 267 тысяч пациентов скончались. Всего в мире зафиксировано более 63 миллионов случаев заболевания, умерли 1,4 миллиона человек.