Американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность

Вакцина от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 100 процентов при тяжелом течении COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В остальных случаях эффективность вакцины составила 94,1 процента, указывается в сообщении. В испытании препарата приняли участие более 30 тысяч человек, большинство из них перенесли вакцинацию без каких-либо заметных последствий.

«Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать болезнь COVID-19 с эффективностью 94,1 процента, а также способность предотвращать тяжелую форму заболевания. Мы верим, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить ход пандемии», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 процента. Генеральный директор фармацевтической компании Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке вакцины.