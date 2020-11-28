Американскую вакцину от коронавируса начали развозить по миру

Американская авиакомпания United Airlines начала самолетами развозить по странам мира вакцину от коронавируса производства Pfizer. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Pfizer планирует распространить вакцину через склады в американских штатах Мичиган и Висконсин, а также в Бельгии и Германии. В транспортировке вакцины задействованы десятки самолетов. По утверждению источника издания, они совершают «сотни рейсов в день». Также к перевозке вакцины готовятся ряд других пассажирских и грузовых авиакомпаний.

Доставка препарата началась несмотря на то, что американский регулятор FDA еще не одобрил вакцину и только рассматривает вариант с ее допуском на рынок к середине декабря.

18 ноября компания Pfizer сообщила, что ее вакцина эффективна на 95 процентов. Эффективность вакцины была одинаковой для всех возрастных и этнических демографических групп. Серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. При испытании более 43 тысяч добровольцев было зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом, из которых 162 получили плацебо.

Позднее стало известно, что для стран Евросоюза примерная стоимость вакцины Pfizer составит 15,5 евро (почти 1400 рублей) за дозу. Цену назвал чиновник ЕС, участвовавший в переговорах о поставках. Всего ЕС планирует потратить 4,6 миллиарда евро на 300 миллионов доз препарата.