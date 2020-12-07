Врач рассказал о двух уровнях защиты организма от коронавируса

Проникновению коронавируса в организм человека мешают два уровня иммунной защиты: врожденный иммунитет и вакцинация. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков.

Он отметил, что вакцина не способна дать стопроцентную защиту, если иммунная система работает не в полную силу, и второй уровень защиты должен лишь «подстегивать» иммунитет и помогать организму бороться с угрозой.

Ученый отметил, что вакцинация является «малой болезнью», благодаря которой организм учится справляться с инфекцией.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян не употреблять алкоголь 42 дня после вакцинации от коронавируса. По ее словам, именно столько времени занимает процесс формирования иммунитета. Также в этот период рекомендовано воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.