Россия
 
Последние новости
В Турции выявили рекордное число смертей среди зараженных COVID-19
Российские чиновники подарили замерзающим пожарным гнилые дрова
Умер чемпион Европы по футболу Понедельник
Захарова отреагировала на призыв США к ЕС остановить «Северный поток-2»
ООН объяснила «катастрофический» прогноз на 2021 год
Российская школьница прикинулась взрослой и соблазнила полицейского
В Париже утроилось число задержанных протестующих
В Москве умерли еще 72 пациента с коронавирусом 
США призвали остановить строительство «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Повторное заражение коронавирусом возможно при условии дефектности иммунного ответа в организме переболевшего человека. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Чаще всего, как показывает практика, повторное заболевание протекает тяжелее. Почему это происходит — трудно объяснить, — отметил академик. — Это связано с индивидуальной реактивностью организма. Повторное заражение возможно только тогда, когда есть какая-то дефектность иммунного ответа, когда организм не справляется и не вырабатывает достаточное количество антител».

Горелов подчеркнул, что в настоящий момент официально зарегистрировано около 30 случаев повторного заражения коронавирусом в мире, летальным исходом завершился только один из них. Предотвратить тяжелое течение при повторном заболевании может вакцинация, уверен академик. «С прививкой иммунитет будет тренированный и, встречаясь с этим вирусом, он не позволит разгуляться до цитокинового шторма. Если человек сделал прививку, ему не грозят серьезные осложнения, реанимация и ИВЛ», — подчеркнул специалист.

Ранее в Минздраве признали, что в России зарегистрированы случаи COVID-19 у переболевших. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко говорил, что уровень антител к вирусу у москвичей начинает снижаться к четвертому месяцу.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. В Москве уже открылись прививочные пункты на базе 70 поликлиник.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян попросили не пить 42 дня перед вакцинацией от коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке назвал срок сохранения антител к COVID-19
Минздрав признал случаи повторного заражения коронавирусом в России