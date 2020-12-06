Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом возможно при условии дефектности иммунного ответа в организме переболевшего человека. Об этом «Ленте.ру» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Чаще всего, как показывает практика, повторное заболевание протекает тяжелее. Почему это происходит — трудно объяснить, — отметил академик. — Это связано с индивидуальной реактивностью организма. Повторное заражение возможно только тогда, когда есть какая-то дефектность иммунного ответа, когда организм не справляется и не вырабатывает достаточное количество антител».

Горелов подчеркнул, что в настоящий момент официально зарегистрировано около 30 случаев повторного заражения коронавирусом в мире, летальным исходом завершился только один из них. Предотвратить тяжелое течение при повторном заболевании может вакцинация, уверен академик. «С прививкой иммунитет будет тренированный и, встречаясь с этим вирусом, он не позволит разгуляться до цитокинового шторма. Если человек сделал прививку, ему не грозят серьезные осложнения, реанимация и ИВЛ», — подчеркнул специалист.

Ранее в Минздраве признали, что в России зарегистрированы случаи COVID-19 у переболевших. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко говорил, что уровень антител к вирусу у москвичей начинает снижаться к четвертому месяцу.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. В Москве уже открылись прививочные пункты на базе 70 поликлиник.