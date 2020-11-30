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Главврач больницы в Коммунарке назвал срок сохранения антител к COVID-19

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Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Количество антител в организме москвичей начинает снижаться к четвертому месяцу. Такой срок озвучил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его слова передает ТАСС.

«За год мы так и не смогли найти целенаправленной терапии. Нет лекарственного препарата, который со стопроцентным механизмом действия редуцировал и убивал бы вирус», — добавил врач. При этом, сказал Проценко, во время повторной встречи с коронавирусом, организм человека выделяет антитела активнее и быстрее, чем в первый раз.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что почти половина москвичей имеют иммунитет к коронавирус. Подобный результат дают проведенные исследования, отметил он. По словам вирусологов, повторное заражение коронавирусом возможно, но вся история эволюции иммунной системы показывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям.

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