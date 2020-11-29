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Российский врач объяснил работу естественной защиты от COVID-19

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев объяснил работу естественной защиты организма от COVID-19. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Российский врач указал на наличие клеточного иммунитета, так называемых «клеток-убийц», которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке. По его словам, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок.

По мнению специалиста, для защиты от вируса клеточный иммунитет играет даже более важную роль. Он отметил, что взаимодействие этих клеток с коронавирусом сложнее изучать, чем процесс выработки антител.

Ранее Лукашев заявил, что в первый раз коронавирусом заразиться просто, а дальше антитела остаются, и сложнее установить факт болезни. Он также пояснил, что обычно повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.

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