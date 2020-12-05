Россиянам разрешили выпить шампанского после вакцинации от COVID-19

Россиянам можно выпить несколько бокалов шампанского после вакцинации от COVID-19, но злоупотреблять не стоит. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам ведущего научного сотрудника Центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии Александра Чепурнова, рекомендация не употреблять алкоголь после введения препарата является стандартной при вакцинации.

«Да, действительно, когда идет иммунный ответ, мешать организму, злоупотреблять алкоголем не стоит. А вот шампанского выпить будет даже правильно, потому что хорошее настроение для иммунитета не менее важно, чем отказ от излишеств», — заявил вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова попросила россиян не употреблять алкоголь 42 дня, поскольку именно столько занимает процесс формирования иммунитета. Также в этот период рекомендовано воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.