Власти Москвы понадеялись на победу над коронавирусом в ближайшие месяцы

Власти Москвы надеются на победу над коронавирусом в ближайшие несколько месяцев, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее цитирует РИА Новости в понедельник, 7 декабря.

«В Москве началась вакцинация от COVID-19, надеюсь, удастся победить его в течение нескольких месяцев», — сказала она.

Ранее в понедельник ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) поделились прогнозом, согласно которому в Москве и Санкт-Петербурге пик по числу активных случаев заражения коронавирусом наступит в середине декабря. По России пик заболеваемости ученые прогнозируют 22 декабря.