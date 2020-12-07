Минздрав опроверг планы ввести ограничения на передвижение россиян

Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории страны, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, опровергая появившуюся ранее информацию. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 7 декабря.

По его словам, фраза главы Минздрава Михаила Мурашко о возможности введения ограничений на передвижение между регионами была вырвана из контекста. Кузнецов пояснил, что Мурашко выступал на медицинской конференции с докладом о мерах, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами.

Ранее в понедельник сообщалось, что в рамках борьбы с распространением коронавируса Минздрав рассматривает возможность ограничить передвижение жителей России внутри страны. Как пояснил Михаил Мурашко, данные меры будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

В России за сутки выявлено еще 28 142 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионов. Больше всего заражений за день зафиксировано в Москве (7279), Петербурге (3741), Подмосковье (1315). Накануне, 6 декабря, был побит антирекорд по числу новых инфицирований — 29 039.