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В России за сутки выявлено более 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за сутки выявлено еще 28 142 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионов. За все время эпидемии было инфицированы 2 488 912 жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заражений за день зафиксировано в Москве (7279), Петербурге (3741), Подмосковье (1315). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (5) и на Чукотке (2).

За последние 24 часа в стране выздоровели 18 850 пациентов, умерли еще 456 человек. Суммарно в ходе пандемии поправились 1,95 миллиона зараженных, скончались 43 597 человек.

6 декабря побит антирекорд по числу новых инфицирований. Было зарегистрировано 29 039 случаев.

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