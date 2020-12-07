Ракова рассказала о технологиях выявления контактных с заболевшими COVID-19

450 специалистов в смену работают в колл-центре по обзвону заболевших коронавирусом и выявлению москвичей, которые с ними контактировали. Только с октября 2020 года это позволило определить более 360 тысяч контактных лиц. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы уделяем большое внимание эпидемиологическому расследованию каждого случая новой коронавирусной инфекции. Наша цель — максимально выявить всех, с кем контактировал заболевший, чтобы пресечь цепочку распространения вируса», — рассказала Анастасия Ракова. «Для этого в городе работает специальный колл-центр: 450 специалистов в постоянном режиме общаются с заболевшими, помогают восстановить круг их контактов. Их в свою очередь оперативно информируем, что им внимательно надо следить за состоянием своего здоровья, а при первых симптомах обращаться к врачу. Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц. Кроме того, с середины октября в Москве заработал колл-центр по приему входящих звонков от зараженных и тех, кто общался с ними в течение последних 14 дней. Это позволило дополнительно установить более 600 тысяч новых контактных», — подчеркнула вице-мэр.

Колл-центр начал свою работу в апреле 2020 года с целью обзвона заболевших коронавирусной инфекцией и уточнения местонахождения, места работы или учебы, номера рейса и даты прилета, если зараженный вылетал в другую страну или перемещался по территории России, а также выявления совместно проживающих с заболевшим лиц.

С октября сотрудники колл-центра также обзванивают заболевших для уточнения мест посещения за последние две недели, а также выявления тех, с кем эти жители могли контактировать, например, совместно проживающих родственников, друзей, соседей. Операторы также интересуются, соблюдал ли зараженный перчаточно-масочный режим в общественных местах.

Основная задача колл-центра — своевременное выявление контактных лиц с больными коронавирусной инфекцией. Жители с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция могут проинформировать о своих контактах за последние 14 дней по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.