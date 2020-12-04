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Власти Москвы назвали процент заболевших COVID-19 после прививки «Спутником V»

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Москве COVID-19 заболели 1,5 процента участников пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».

По словам Раковой, прививку получили более 20 тысяч человек. По данным властей, среди них зафиксировано всего 273 заболевших.

Вице-мэр уточнила, что часть участников получила плацебо, но властям неизвестно их точное число. По ее словам, данные указывают на эффективность препарата.

4 декабря в Москве на портале mos.ru открылась электронная запись на прививку от коронавируса. В первую очередь вакцину получат основные группы риска — врачи, учителя, сотрудники городских служб, социальные работники. В столице будет действовать 70 пунктов на бесплатную прививку, они должны начать работу 5 декабря. Категории расширят после поступления новых партий вакцин.

Прививку смогут получить только те, кто прикреплен к поликлиникам Москвы. На прививку надо будет прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы, где указана должность. Вся процедура займет около часа: сначала пациенту проведут 10-минутный осмотр, затем около 15 минут будет размораживаться вакцина. а после прививки еще 30 минут врачи будут наблюдать за состоянием человека.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать на следующей неделе масштабную вакцинацию от коронавируса. По его словам, это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V» — в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

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