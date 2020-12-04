В ноябре количество доноров антиковидной плазмы выросло на 82 процента

В ноябре прирост числа доноров плазмы с антителами к коронавирусу составил на 82 процента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С каждым днем в столице становится все больше тех, кто благодаря помощи врачей благополучно вылечился от новой коронавирусной инфекции. В ноябре уже 2645 человек сдали плазму крови с антителами к коронавирусу — это на 82 процента больше, чем месяцем ранее, когда число доноров составляло 1453. Всего более 6,7 тысячи жителей столицы стали донорами плазмы после выздоровления от COVID-19, причем 12,6 процента из них сдавали кровь неоднократно. Это по-настоящему важное дело, ведь каждая такая донация может помочь спасти жизнь и здоровье двум-трем пациентам», — рассказала вице-мэр.

Применение донорской плазмы с антителами к коронавирусу было утверждено как один из методов, применяемых в комплексе терапии, для лечения коронавирусной инфекции Клиническим комитетом по COVID-19 в октябре этого года. Ранее, начиная с апреля, метод использовался в качестве экспериментального в нескольких стационарах.

Лечение плазмой применяется в стационарах для пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Метод является одним из составляющих комплексной терапии и назначается исключительно лечащим врачом. По некоторым оценкам для пациентов стационаров вероятность улучшения состояния может достигать увеличения почти в 2 раза.

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00. К донации приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди от 18 до 55 лет, весом более 50 килограммов. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти не менее 5 недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.

За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение — 5000 рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России».

Стать донором плазмы можно в восьми пунктах в Москве:

1. Центр крови им. О.К. Гаврилова — ул. Бакинская, дом 31

2. Центр крови им. О.К. Гаврилова — ул. Поликарпова, дом 14, корпус 2

3. НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12

4. ГКБ №52 — ул. Пехотная, дом 3 корпус 1

5. ГКБ им. М.П. Кончаловского — Зеленоград, ул. Каштановая аллея, дом 2, строение 5

6. ГКБ им. А.К. Ерамишанцева — ул. Ленская, дом 15

7. ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова — ул. Саляма Адиля, д. 2/44

8. Первая Градская больница имени Н. И. Пирогова — Ленинский проспект, дом 10, корпус 1