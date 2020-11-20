Время обработки вызова скорой благодаря цифровизации сократилось в три раза

В Москве за последние 10 лет время обработки обращений и направления бригады скорой помощи сократилось в три раза. Такого результата удалось добиться благодаря цифровым технологиям. Если раньше время от звонка абонента до передачи вызова бригаде занимало 5-6 минут, то сегодня этот процесс занимает не более двух минут. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Внедрение цифровых технологий в работу столичной скорой помощи — один из наших приоритетов в сфере здравоохранения. Специалисты Единого городского диспетчерского центра, куда поступают все звонки от граждан по номеру 103 и от службы 112, работают по специальным алгоритмам опроса с применением искусственного интеллекта. Он учитывает все поводы, с которыми только могут обратиться в скорую помощь. Ранее четко выстроенного стандартизированного процесса не было — диспетчеры определяли повод к вызову, основываясь на личном клиническом опыте без «подсказок». Сейчас специалисты задают вопросы согласно разработанному алгоритму и ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб: система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод – экстренный или неотложный. Такой сервис позволил за 10 лет сократить время обработки вызовов и время направления бригад до пациентов в 3 раза. Раньше процесс занимал 5-6 минут, то сегодня — не более 2 минут», — рассказала вице-мэр.

Таких результатов удалось добиться благодаря медицинскому комплексу для оперативной медицинской помощи пациенту, находящемуся вне зоны медицинской организации. Этот комплекс был разработан и запатентован Станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

«Мы первые, кто смог разработать и запатентовать такое важное для горожан медицинское изобретение. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи», — сообщил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Напомним, благодаря усовершенствованной информационной системе с учетом автоматизированной функции принятия решений сегодня среднее время прибытия бригады на экстренные вызовы не превышает 11 минут, а прибытие бригад неотложной медицинской помощи составляет 50 минут. Кроме того, уже два года врачи скорой помощи передают электрокардиограммы (ЭКГ) на расшифровку по беспроводному каналу связи. Этот процесс позволяет сэкономить время и приступить к проведению лечебных мероприятий пациенту в максимально короткие сроки. Например, при инфаркте, когда счет идет на минуты. Всего с начала запуска нового формата передачи данных медицинские работники московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова сделали более 1,5 миллиона дистанционных ЭКГ.

