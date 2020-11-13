В Москве с помощью искусственного интеллекта выписаны тысячи меднаправлений

В Москве более 25 тысяч направлений на лабораторные и инструментальные исследования выписали врачи для подтверждения предварительного диагноза, поставленного с помощью инструмента, работающего на основе технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы активно применяем цифровые технологии в столичном здравоохранении. Это значительно экономит время врачам, которое они могут дополнительно посвятить пациенту. Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. Сейчас ей пользуется более трех тысяч врачей. За месяц более 25 тысяч направлений на диагностику выписали в столице при помощи инструмента на основе искусственного интеллекта», — рассказала вице-мэр.

Первым модулем системы поддержки принятия врачебных решений является помощь в постановке предварительного диагноза. На основе введенных в систему симптомов модуль, который работает с помощью искусственного интеллекта, предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Получив предложение сервиса, врач может выбрать один из предложенных ему вариантов либо поставить собственный. Модуль внедрен в работу с начала октября и продолжает совершенствоваться на уникальных данных московских пациентов – за три недели использования нейросеть в режиме реального времени проанализировала дополнительно около 100 тысяч приемов с диагнозом «предварительный».

После постановки предварительного диагноза врач переходит к работе с другим инструментом, который предлагает максимально полный набор исследований, которые необходимо провести для его подтверждения или опровержения - «пакетное назначение». Сервис позволил врачам ускорить процесс направления пациентов на диагностику.

Исследования, которые предлагает система, делятся на обязательные, которые уже есть в пакетном назначении, и дополнительные — те, которые врач может назначить по своему решению. Например, дополнительную консультацию у специалиста либо лабораторное исследование. Функционал дополнительных назначений включает в себя критерии, которые видны врачу во время работы — они покажут, в каком случае необходимо назначить дополнительное исследование.

В случае, если пациент недавно проходил необходимое обследование, врач может не назначать его повторно, поскольку увидит в системе всю необходимую информацию. Такой подход позволяет не упустить даже самые малозаметные детали клинической картины. При этом окончательное решение всегда остается за врачом.

Вместе с назначениями пациент получает памятку о том, как подготовиться к исследованиям, а также сроки и порядок их проведения.

Проект цифровой поддержки врачей разработан Департаментом здравоохранения совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы и реализуется на базе ЕМИАС с конца 2019 года. В основу системы положены клинические протоколы, разработанные главными специалистами Москвы совместно с федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.