В октябре рекордное число москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID

В октябре около 1,5 тысячи москвичей стали донорами плазмы — в два раза больше, чем в сентябре. Это рекордное количество за прошедшие полгода, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«По решению Клинического комитета плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения больных пациентов с апреля текущего года. Ранее донорами становились около 650 человек в месяц. Всего донорами антиковидной плазмы в Москве стали уже почти 5 тысяч человек, причем около 12 процентов сдавали плазму несколько раз. Хочется поблагодарить каждого, кто поделился этим ценным компонентом. Вы помогаете врачам спасти жизни людей», — подчеркнула вице-мэр.

В числе доноров — 39 социальных работников, которые сдали плазму с антителами к коронавирусу в рамках инициативы «Доноры надежды».

Лечение плазмой применяется в стационарах для пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Метод является одним из составляющих комплексной терапии и назначается лечащим врачом.

Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19 процентов.

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 19:00. К донации приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди от 18 до 55 лет, весом более 50 килограмм. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти пять недель. Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов. За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение в 5 тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей.