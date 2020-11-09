В московских школах появятся медиаклассы

В Москве в 2021 году появится новое направление предпрофобразования — «Медиакласс в московской школе». Обучение будет идти по шести основным направлениям: медиажурналистика, PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В следующем году мы планируем открыть в школах новое направление предпрофессионального образования — медиаклассы. В них будут готовить журналистов будущего — специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента. Осваивать азы профессии ребята будут в самых современных школьных медиастудиях. Стоит отметить, что предпрофобразование становится все более востребованным среди московских школьников. Оно дает возможность познакомиться со спецификой профессии и дает базовые навыки, которые пригодятся на дальнейших ступенях образования», — рассказала вице-мэр.

Цель проекта — формирование у школьников предпрофессиональных умений и навыков, необходимых для работы и жизни в современном высокотехнологичном мире, осознанный выбор ребятами профессии в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций.

Проект «Медиакласс в московской школе» стартует в 2021 году в каждом округе Москвы. Партнерами проекта станут ведущие вузы столицы — МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, МГПУ, РГУ имени Косыгина, МПГУ и другие. Для расширения образовательных возможностей, повышения культуры речи и навыков публичного выступления учащихся планируется также участие в качестве партнеров проекта театральных вузов столицы: Театрального института имени Бориса Щукина и ГИТИС.

Медиапартнерами проекта станут крупные информационные агентства и ведущие российские и московские СМИ, среди которых — МИА «Россия сегодня», холдинг «Москва Медиа», АО «Вечерняя Москва» и другие.

Обучаясь в медиаклассах, ребята дополнительно смогут освоить и специальные (элективные) курсы, такие как, например, технология создания современного медиатекста, блогинг, рерайтинг и копирайтинг, основы брендинга, медиаменеджмент, управление в креативных индустриях, сторителлинг, риторика, основы межкультурной коммуникации, бизнес в медиасфере и другие.

Оператором проекта «Медиакласс в московской школе» предпрофессионального образования выступит Московский центр качества образования. Как отмечает директор МЦКО Марианна Лебедева, отличительная черта нового проекта предпрофессионального образования столицы широкие возможности для выбора школьниками программ стажировок в медиакомпаниях — и СМИ, а также практических занятий на базе вузов-партнёров на факультетах журналистики, медиакоммуникаций и связей с общественностью.

Главным информационным партнером проекта и одной из ведущих площадок для стажировок учащихся медиаклассов в системе образования столицы станет Московский образовательный телеканал — МосОбрТВ. На его базе ребята будут знакомиться со спецификой будущей профессии, научатся работать на самом современном оборудовании и посетят мастер-классы и семинары специалистов-практиков, мастеров своего дела.

Для того чтобы стать учеником медиакласса, нужно иметь высокие образовательные результаты по профильным предметам — русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку. Всю информацию о новом проекте предпрофессионального образования столицы «Медиакласс в московской школе» можно будет найти на портале городских проектов и сайте оператора проекта МЦКО.

В этом учебном году число учащихся предпрофессиональных классов в столичных школах выросло более чем на 20 процентов. Занятия в медицинских, инженерных, академических, кадетских, педагогических, курчатовских, атомных, предпринимательских и ИТ-классах посещают свыше 45 тысяч юных москвичей — на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

Проекты по предпрофессиональному образованию реализуются в столице с 2015 года в партнерстве с ведущими вузами, научными организациями, высокотехнологичными предприятиями и компаниями. Их задача — сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в Москве.