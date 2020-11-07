Соцработники Москвы выполнили уже более 85 процентов заявок на горячую линию

Большая команда горячей линии комплекса социального развития на предоставление соцуслуг москвичам старшего поколения и людям, имеющим хронические заболевания, продолжает активную работу, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Главной задачей наших социальных работников является создание всех необходимых условий для того, чтобы москвичи из группы риска могли соблюдать домашний режим максимально комфортно. Кол-центр возобновил свою работу чуть больше месяца назад, но даже за этот небольшой промежуток времени стало понятно насколько слаженно и оперативно работает вся команда», — рассказала вице-мэр. «Так, с 26 сентября наши социальные помощники прошли более 170 тысяч километров, доставляя товары первой необходимости жителям столицы. За это время операторами кол-центра было оформлено более 65 тысяч заявки на почти 70 тысяч услуг, более 85 процентов из которых уже выполнены», — подчеркнула она.

По ее словам, ежедневно социальные помощники проходят тысячи километров, чтобы доставить находящимся дома москвичам необходимые продукты и товары. Наибольшее расстояние прошли социальные работники из ЮАО, СВАО и ЗАО — 27, 23 и 22 тысячи километров, соответственно.

Некоторым социальным работникам даже удалось поставить личные рекорды. Например, Екатерина Фетисова из филиала «Чертаново Южное» Территориального центра социального обслуживания «Чертаново» для предоставления социальных услуг прошла уже 150 километров.

Для наиболее оперативного выполнения заявок многие социальные работники используют велосипеды. Так Екатерина Бойко, сотрудник Центра социального обслуживания «Щербинский» использует велосипед, чтобы привезти своим подопечным все необходимое. Для Екатерины велосипед — это не только транспорт, но и способ поддержания физической формы и избавления от стресса.

На благо москвичей трудится внушительная команда из 7 тысяч социальных помощников, которые ежедневно предоставляют тысячи социальных услуг москвичам. За помощью можно обратиться на горячую линию ежедневно с 08:00 до 21:00.