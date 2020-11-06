Пандемия коронавируса ударила по запасам крови в России

Пандемия коронавируса ударила по запасам крови в некоторых российских регионах. Об этом сообщает Znak со ссылкой на данные «донорского светофора» центра крови ФМБА России.

По словам соучредителя «Фонда доноров» Марины Францевой, в уменьшении потока доноров свою роль сыграла самоизоляция, так как люди чаще стараются оставаться дома. Она отметила, что заявления о критической ситуации с донорской кровью не делаются, поскольку массовый поток людей в больницы может создать очереди на станциях.

Данные «донорского светофора» говорят об острой нехватке крови в Калининградской, Челябинской, Ленинградской, Новосибирской, Тюменской, Московской областях, а также в Татарстане, Чувашии, Пермском крае и Санкт-Петербурге.

О нехватке доноров также заявил главврач тюменской станции переливания крови Александр Гаврилей. Он сообщил, что из-за большого количества людей, болеющих коронавирусом, существенно возрос спрос на антиковидную плазму.

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что в столице нет дефицита донорской крови, поэтому все пациенты, которым она необходима, получают лечение в достаточном объеме. Данная ситуация стабильна и в Курганской области. Заведующий курганской областной станцией переливания крови Владимир Наймушин заявил, что «компонента донорской крови — плазмы — очень много, в последнее время ее много остается, переливаем мало».

В августе сообщалось, что 1047 пациентов с коронавирусом в Москве стали реципиентами иммунной плазмы для лечения инфекции. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, многие из пациентов, получивших плазму, выздоровели и выписаны из больниц.