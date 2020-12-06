Врач спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в России может отступить в конце следующего года. Такие сроки обозначил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко в интервью на телеканале Россия-1.

Он спрогнозировал, что ближе к лету 2021 года будет ослабление COVID-19 в связи с началом вакцинации в стране. А к концу года, по мнению врача, коронавирусная инфекция должна отступить.

В России за последние сутки выявили 29 039 заражений в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 2 460 770 случаев инфицирования. Больше всего их, по состоянию на 6 декабря, зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.