Россия
 
Последние новости
Врач раскрыла разницу между потерей обоняния при COVID-19 и ОРВИ
Раскрыто число невыездных из-за долгов россиян
Психологи предупредили о повышенном риске панических атак на фоне пандемии
В МЧС дали советы россиянам по установке новогодней елки
Россия отреагировала на решение ООН исключить марихуану из списка наркотиков
Эксперты оценили необходимость выключения роутера ночью
Бывшая российская теннисистка сравнила Москву с Киевом
Самая дорогая проститутка США подала в суд на властей из-за отсутствия работы
Адвокат раскрыла способ обмана заболевших COVID-19 россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин обозначил масштаб вакцинации москвичей от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил масштаб вакцинации жителей столицы от коронавируса. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам градоначальника, в перспективе необходимо вакцинировать от COVID-19 около шести-семи миллионов москвичей. «И сразу такую машину не раскрутишь, поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывая механизмы и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи, доставку, хранение», — сказал мэр.

Собянин также заявил, что власти Москвы не выводят из плановой помощи клиники, но увеличивают мощности временных госпиталей.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса нового типа. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений. Москвичи могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатную прививку. Прививочные пункты будут работать с 8:00 до 20:00. После того как учреждения получат новые партии вакцин, список категорий расширят.

Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре им. Гамалеи, его клинические испытания прошли в июне и июле.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве началась вакцинация от коронавируса
Пять тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве
Россиян попросили не пить 42 дня перед вакцинацией от коронавируса
Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Москве