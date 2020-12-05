В Москве началась вакцинация от коронавируса

В Москве в субботу, 5 декабря, началась вакцинация от коронавируса нового типа. Старт программы анонсирован на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Запись на вакцинацию открылась в пятницу, 4 декабря. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, работники медицинских учреждений. Москвичи могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатную прививку. Прививочные пункты будут работать с 8:00 до 20:00. После того как учреждения получат новые партии вакцин, список категорий расширят.

Согласно правилам вакцинации, опубликованным в Telegram-канале РИА Новости, оставить заявку на процедуру надо на портале mos.ru и сделать это можно только тем, кто прикреплен к столичным поликлиникам. Запись доступна на две недели вперед.

На прививку необходимо прийти с паспортом, полисом ОМС и справкой с работы с указанием должности. Весь процесс займет около часа. Сначала проводится 10-минутный осмотр врача, затем для пациента отдельно размораживается вакцина, это занимает около 15 минут. После прививки медики еще 30 минут наблюдают за самочувствием человека.

О старте вакцинации от коронавируса в Москве 3 декабря объявил мэр города Сергей Собянин.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объемы произведенной в России вакцины вырастут до двух миллионов доз, что даст возможность проводить «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V». Путин подчеркивал, что она должна быть добровольной и бесплатной.

Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре им. Гамалеи, его клинические испытания прошли в июне и июле.