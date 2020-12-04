Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла данные о возможности вакцины от COVID-19 защитить на всю жизнь. Директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вакцина от нового коронавируса может не дать защиту сделавшему прививку человеку на всю жизнь. Его слова передает Reuters.

«Мы <...> видим новые данные о том, что защита может не длиться всю жизнь, поэтому возможно повторное заражение», — предупредил он.

Однако Райан добавил, что вакцинация — важный инструмент в борьбе с пандемией коронавируса. Также, по его словам, крайне важно продолжать соблюдать те меры, которые были введены ранее: следовать правилам гигиены и носить маски. «Страны, где в настоящее время наблюдаются высокие темпы распространения, должны сохранять меры по сдерживанию инфекции и уже потом организовывать развертывание вакцинации», — отметил эксперт.

В противном случае ситуация грозит выйти из-под контроля, и существует риск эпидемии, заключил Райан.

Ранее миру предрекли дефицит вакцин от COVID-19. Представитель организации Майкл Райан заявил, что людям необходимо осознать факт того, что в мире не будет достаточной вакцинации для предотвращения нового роста числа случаев заболевания по меньшей мере в течение трех-шести месяцев.