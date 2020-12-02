Миру предрекли дефицит вакцин от COVID-19

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предрек миру дефицит вакцин от коронавируса. Такое мнение он выразил в ходе сессии вопросов и ответов, запись опубликована в Twitter-аккаунет ВОЗ.

Представитель организации заявил, что людям необходимо осознать факт того, что в мире не будет достаточной вакцинации для предотвращения нового роста числа случаев заболевания по меньшей мере в течение трех-шести месяцев.

Райан также предупредил о возможном возникновении новой волны COVID-19 до того, как появится вакцина. Поэтому необходимо продолжать соблюдать санитарные меры, добавил он.

В ноябре директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге заявил, что ВОЗ признала неспособность вакцины в полной мере остановить распространение коронавирусной инфекции. При этом он отметил, что хотя препараты и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против коронавируса. Представитель ВОЗ отметил, что фармацевтические разработки и различные технологии в области медицины открывают новые горизонты перед людьми.