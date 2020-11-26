Аналитики оценили шансы вернуться к прежней жизни благодаря вакцине от COVID-19

Появление вакцины от COVID-19 в первой половине 2021 года может способствовать улучшению состояния многих экономик мира, однако жизнь не станет прежней. Об этом говорится в прогнозе финансовой группы ING на следующий год, передает РИА Новости.

Как считают эксперты, для многих европейских стран, а также США дела сначала станут хуже, а затем улучшатся. «Зимние месяцы будут характеризоваться более жесткими ограничениями, требующими от людей большой выносливости», — оценили в ING.

При этом четкого понятия «новой нормы» у аналитиков нет, заявил один из авторов прогноза, глобальный руководитель макроаналитики в ING Карстен Бржески. По его словам, понятие по-прежнему будет содержать в себе предосторожности, например ношение масок, и все последствия ограничений для таких секторов, как досуг, путешествия, культура, кафе и рестораны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что вакцины не способны в полной мере остановить распространение коронавирусной инфекции. Как заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, вакцины от коронавируса также не станут ответом на все наши вопросы, однако они дают большую надежду в войне против вируса. Директор Европейского бюро ВОЗ также подчеркнул, что потенциал можно реализовать только в том случае, если странам обеспечат равноправный доступ к вакцинам.