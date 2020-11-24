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ВОЗ признала неспособность вакцин остановить коронавирус

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что вакцины не способны в полной мере остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует РИА Новости.

«Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса», — рассказал он. Представитель ВОЗ отметил, что фармацевтические разработки и различные технологии в области медицины открывают новые горизонты перед людьми.

Клюге добавил, что за последние недели слышал хорошие новости о вакцинах. Он указал на «богатство научно-технического опыта и знаний», которыми обладает Европа. Директор Европейского бюро ВОЗ также подчеркнул, что потенциал можно реализовать только в том случае, если странам обеспечат равноправный доступ к вакцинам.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил о риске того, что бедные слои населения не смогут получить вакцину от коронавируса. По его словам, сейчас существует огромный риск того, что самые бедные и уязвимые люди «будут растоптаны в погоне за вакциной».

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