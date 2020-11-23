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В ВОЗ пообещали вакцины в виде спрея для носа

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Фото: Reuters

Несколько фармацевтических компаний по всему миру работают над созданием вакцины от коронавируса в виде спрея для носа. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, запись трансляции брифинга доступна в Twitter.

Отвечая на вопрос об оральной вакцине от COVID-19, представитель ВОЗ подчеркнула, что в настоящее время вакцины в такой форме не существует: все они пока представлены в виде инъекций. Однако в разработке находятся несколько препаратов в виде назальных спреев, уточнила Сваминатан.

В октябре стало известно, что российские ученые сделают вакцину от коронавируса в виде спрея, разработкой занимаются в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Ученые создают ее на основе вируса гриппа, в данный момент вакцина проходит доклинические испытания на животных. В 2021 году планируется испытание препарата с участием добровольцев.

Ранее в ВОЗ заявили, что в случае пандемии COVID-19 речь может идти о более чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных. Так, коронавирус мог распространяться через множественные источники и даже в различные периоды времени.

По данным на 23 ноября, в мире насчитывается более 58,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,39 миллиона скончались, еще 37,6 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.

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