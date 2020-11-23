В ВОЗ пообещали вакцины в виде спрея для носа

Несколько фармацевтических компаний по всему миру работают над созданием вакцины от коронавируса в виде спрея для носа. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, запись трансляции брифинга доступна в Twitter.

Отвечая на вопрос об оральной вакцине от COVID-19, представитель ВОЗ подчеркнула, что в настоящее время вакцины в такой форме не существует: все они пока представлены в виде инъекций. Однако в разработке находятся несколько препаратов в виде назальных спреев, уточнила Сваминатан.

Материалы по теме Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает? «Это как холодная война» Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики

В октябре стало известно, что российские ученые сделают вакцину от коронавируса в виде спрея, разработкой занимаются в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Ученые создают ее на основе вируса гриппа, в данный момент вакцина проходит доклинические испытания на животных. В 2021 году планируется испытание препарата с участием добровольцев.

Ранее в ВОЗ заявили, что в случае пандемии COVID-19 речь может идти о более чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных. Так, коронавирус мог распространяться через множественные источники и даже в различные периоды времени.

По данным на 23 ноября, в мире насчитывается более 58,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,39 миллиона скончались, еще 37,6 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.