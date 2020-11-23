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В ВОЗ представили теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом

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Фото: Tingshu Wang / Reuters

Коронавирус начал распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. Такую теорию представил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, запись трансляции брифинга доступна в Twitter.

По его словам, в случае пандемии COVID-19 речь может идти о более чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных. «Появляется все больше информации о том, что вирус SARS-CoV-2 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах», — пояснил специалист.

Райан добавил, что в естественном происхождении вируса нет никаких сомнений. Тем не менее версия о первой передаче SARS-CoV-2 от летучей мыши пока не доказана. Так, коронавирус мог распространяться через множественные источники и даже в различные периоды времени.

«Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное, или заражение окружающей среды», — подчеркнул специалист ВОЗ, добавив, что, безусловно, были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухане. Райан отметил, что выявление первичного случая заражения — важный аспект всех эпидемиологических расследований.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове напомнила, что в случае ближневосточного респираторного синдрома организации понадобился целый год тщательных исследований, чтобы определить первичный источник заражения.

По данным на 23 ноября, в мире насчитывается более 58,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,39 миллиона скончались, еще 37,6 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.

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