В Пекине нашли нулевого пациента после второй вспышки коронавируса

В Пекине, где зафиксировали вторую вспышку коронавируса, нашли нулевого пациента. Как сообщает Daily Mail, им оказался 52-летний мужчина.

Он рассказал, что посетил рынок, чтобы купить рыбу для детей.

По данным властей, оптовый рынок «Синьфади» на юге Пекина является одним из крупнейших в Китае. Сообщалось, что первый заболевший посещал это место в начале июня.

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Заместитель председателя комитета по транспорту правительства Пекина Жун Цзюнь ранее заявил, что власти решили временно закрыть город из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции. С 19 июня будут приостановлены все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.

Управляющий «Синьфади» отмечал, что SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу, как выяснилось позже, привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.

15 июня появилась информация о том, что новый коронавирус, обнаруженный на рынке, возможно, более заразный, чем в Ухане, откуда началось распространение SARS-CoV-2 в декабре прошлого года.

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