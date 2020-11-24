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Число заражений коронавирусом в мире превысило 59 миллионов

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Фото: Antonio Bronic / Reuters

Число заражений коронавирусом в мире превысило 59 миллионов. Такие данные приводит проект Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что всего за время пандемии умерли больше 1,4 миллиона человек, вылечились от COVID-19 — 37,8 миллиона. В числе лидеров по числу заболевших США (12,4 миллиона), Индия (9,1 миллиона) и Бразилия (6 миллионов). Далее в списке идут Франция и Россия.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил о риске того, что бедные слои населения не смогут получить вакцину от коронавируса. По его словам, сейчас существует огромный риск того, что самые бедные и уязвимые люди «будут растоптаны в погоне за вакциной». Как считает глава ВОЗ, власти всех государств должны справедливо распределить вакцину между своими гражданами. До этого Геберейеус рассказал о более 60 чрезвычайных ситуаций в 2020 году, включая крупную вспышку лихорадки чикунгунья в Чаде, желтую лихорадку в Габоне и Того, корь в Мексике.

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