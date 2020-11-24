Мир
 
Последние новости
В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году
В Роспотребнадзоре оценили особенность симптомов COVID-19
В России пенсионерка избила выписавшего штраф за отсутствие маски полицейского
Популярная певица снялась в нижнем белье и взволновала поклонников
Эксперт перечислил причины отказаться от смартфона с большим экраном
Юрист предупредил о риске лишиться денег при продаже квартиры
В штабе Байдена подтвердили начало передачи власти
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
Врач раскрыла смертельную опасность переутомления
Новости партнеров
Прослушать новость

ВОЗ предупредила о риске «растоптать бедных» в погоне за вакциной от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Тедрос Аданом Гебрейесус
Тедрос Аданом Гебрейесус
Fabrice Coffrini / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил о риске того, что бедные слои населения не смогут получить вакцину от коронавируса. Об этом пишет Reuters.

По его словам, сейчас существует огромный риск того, что самые бедные и уязвимые люди «будут растоптаны в погоне за вакциной». Как считает глава ВОЗ, власти всех государств должны справедливо распределить вакцину между своими гражданами.

Гебрейесус отметил, что для реализации задач международной инициативы ACT-Accelerator, которая направлена на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19, терапевтическим средствам и тестам, необходимо срочно 43 миллиарда долларов.

16 ноября главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан назвала ожидаемые сроки начала поставок вакцины от коронавируса. В организации надеются, что ограниченные поставки начнутся в первой половине 2021 года. По ее словам, сейчас главная цель, которая стоит перед организацией, — обеспечить доступ к вакцине людей из группы риска, в первую очередь это касается сотрудников сферы здравоохранения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВОЗ назвала ожидаемые сроки начала поставок вакцины от коронавируса
ВОЗ рассказала о неспособности вакцины остановить пандемию коронавируса
ВОЗ рассказала о чрезвычайных ситуациях в мире помимо коронавируса