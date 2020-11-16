ВОЗ рассказала о неспособности вакцины остановить пандемию коронавируса

Одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса SARS-CoV-2 — для этого требуется целый комплекс мер. О неспособности прививки полностью победить болезнь напомнил у себя в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», — написал Гебрейесус. Он рассказал, что необходимо продолжать наблюдение, тестирование, изолирование зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин, вовлечение сообществ и отдельных граждан в борьбу с распространением болезни.

Глава ВОЗ также напомнил, что первые партии вакцин будут ограничены: первыми их получат медицинские работники, люди старшего возраста и другие группы риска. Это, по его словам, позволит понизить смертность и поможет системам здравоохранения лучше адаптироваться к ситуации, но вирус будет тем не менее представлять угрозу.

На прошлой неделе ВОЗ зафиксировала рекордный за все время суточный прирост числа заболевших: по данным организации, 13 ноября было выявлено 628 тысяч новых случаев по всему миру.